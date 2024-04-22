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МАГАТЕ перевірило уранові об'єкти на Кіровоградщині

Понеділок, 22 квітня 2024, 16:07 - Олексій Павлиш

Інспектори МАГАТЕ перевірили відповідність облікованих ядерних матеріалів обсягу видобутої і переробленої уранової руди.

Про це повідомляє Кіровоградська ОВА у Facebook.

Зокрема, перший заступник начальника Кіровоградської ОВА Павло Конопко відвідав Інгульську шахту у якості сертифікованого фахівця МАГАТЕ з питань фізичного захисту ядерного матеріалу і ядерних установок.

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"Він обстежив виробничі процеси 230-го, 300-го і 420-го горизонтів. Видобуток руди відповідає обсягам переробленого урано-оксидномго концентрату. Шахта працює у три зміни на добу, а отже, є робота шахтарям, соціальні гарантії кіровоградцям та ядерне паливо і електрика для України", - йдеться у повідомленні.

"В свою чергу, Смолінську шахту відвідали інспектори МАГАТЕ Florian Hasi та Grigoryan Taron", - додали в адміністрації.

За результатами, місія МАГАТЕ відзвітувала, що Україна дотримується вимог пункту а статті 7 щодо обліку і контролю ядерного матеріалу та гарантій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та ядерних технологій.

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Еокномічна правда

МАГАТЕ уран
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