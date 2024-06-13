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У Кличка обіцяють забезпечити резервним живленням 58% світлофорів до кінця року 

Четвер, 13 червня 2024, 17:33 - Віктор Волокіта
 

На сьогодні 36% світлофорів забезпечені резервним живленням, а до кінця року підключать уже 58%. 

Про це повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху". 

Як йдеться в повідомленні, наразі на балансі комунального підприємства перебуває 733 світлофорних об’єкти. 

Шафами резервного живлення оснащені більше третини з них - 267 об’єктів, що розташовані на складних перехрестях із високою інтенсивністю руху.

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У "Центрі організації дорожнього руху" нагадали, що загалом встановлення шаф резервного живлення почалося у 2018 році. 

До початку повномасштабної війни в Києві встановили 225 шаф резервного живлення з ємністю до 3-х годин, що забезпечували роботу світлофорів на час аварій і ремонтних робіт електромережі.

У 2023 році закупили і встановили 44 шафи резервного живлення із сучасними акумуляторними батареями LiFePO4, які при повному заряді забезпечують роботу світлофорних об’єктів до 24 годин. 

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Нагадаємо:

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії.

Детальніше читайте за посиланням: Заступник Кличка Петро Пантелеєв: Ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей всім бажаючим. Я не жартую

Економічна правда

КМДА електроенергія
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