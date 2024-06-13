У Кличко рассказали, будут ли работать светофоры во время блэкаутов

ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты, чтобы они работали во время отключений электроэнергии.

Об этом заявил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Мы уже закупаем специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключений. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулирования движения", – заявил Пантелеев.

По его словам, Патрульная полиция составила список из 40-ка приоритетных и сложных перекрестков, где обеспечить питание надо в первую очередь.

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Заместитель Виталия Кличко добавил, что КГГА не будет оснащать светофоры солнечными панелями, поскольку их эффективность зимой составит лишь 10-15%.

Подробнее читайте по ссылке: Заместитель Кличко Петр Пантелеев: Мы покроем 75% стоимости генераторов, инверторов и солнечных панелей всем желающим. Я не шучу

Экономическая правда

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