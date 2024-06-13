Україна цьогоріч витратить на імпорт електроенергії сотні мільйонів доларів: в НБУ назвали цифру

Цього року імпорт електроенергії коштуватиме Україні 800 мільйонів доларів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні - 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок. Відповідно до нашого квітневого прогнозу, ми очікуємо, що імпорт електроенергії вартуватиме нам цього року близько 800 млн доларів" - сказав Ніколайчук.

Водночас він зазначив, що у червні, ймовірно, через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях ситуація з імпортом стане складнішою.

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"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - додав Ніколайчук.

Нагадаємо:

Через російські обстріли генерації України, до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

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Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.