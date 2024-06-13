Вкрадене Росією: Україна обговорює застосування системи визначення походження зерна
Заступники міністра аграрної політики та продовольства під час онлайн зустрічі з представниками аграрних міністерств Великобританії та Литовської Республіки обговорили застосування системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія поставляє на світові ринки.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великобританії.
"А Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти", - повідомила пресслужба Міністерства.
Під час зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці.
Нагадаємо:
За даними національного спротиву, росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з окупованих територій Херсонської області.
Економічна правда