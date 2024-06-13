Вкрадене Росією: Україна обговорює застосування системи визначення походження зерна

Заступники міністра аграрної політики та продовольства під час онлайн зустрічі з представниками аграрних міністерств Великобританії та Литовської Республіки обговорили застосування системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія поставляє на світові ринки.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великобританії.

"А Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти", - повідомила пресслужба Міністерства.

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Під час зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці.

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За даними національного спротиву, росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з окупованих територій Херсонської області.

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Економічна правда