Перший за час великої війни банківський форум від “Економічної правди”

"Економічна правда" анонсує проведення першого за час великої війни банківського форуму, який пройде в форматі офлайн.

Мета заходу – зібрати в одному місці банки, бізнес, їхніх клієнтів та представників влади для того, аби обговорити проблеми фінансової системи і разом знайти шляхи їх вирішення.

Форум – це майданчик, де його учасники зможуть не просто озвучити свої потреби, а й бути почутими зацікавленими сторонами. Клієнти хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими в збереженні своїх заощаджень. Для держави пріоритет – стабільність економіки та наповнення бюджету. А чого хочуть банки?

Серед спікерів форуму:

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АНДРІЙ ПИШНИЙ, голова Національного банку України,

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ, голова податкового комітету Верховної Ради,

ЮРІЙ ДРАГАНЧУК, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції,

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МИКОЛА МАКСИМЧУК, в. о. головного редактора "Економічної правди",

ГЛІБ ВИШЛІНСЬКИЙ, директор Центру економічної стратегії.

На заході порушуватимуться питання податкових змін, ролі державних банків в підтримці економіки, фінансового моніторингу, пом'якшення регуляцій з боку Національного банку, низка інших важливих тем.

Захід відбудеться у вівторок, 25 червня 2024 року в готелі Fairmont.

Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Raiffeisen Bank, ПУМБ і страхова компанія "ІНГО".

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Придбати квитки можна за посиланням.