Перший за час великої війни банківський форум від “Економічної правди”
"Економічна правда" анонсує проведення першого за час великої війни банківського форуму, який пройде в форматі офлайн.
Мета заходу – зібрати в одному місці банки, бізнес, їхніх клієнтів та представників влади для того, аби обговорити проблеми фінансової системи і разом знайти шляхи їх вирішення.
Форум – це майданчик, де його учасники зможуть не просто озвучити свої потреби, а й бути почутими зацікавленими сторонами. Клієнти хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими в збереженні своїх заощаджень. Для держави пріоритет – стабільність економіки та наповнення бюджету. А чого хочуть банки?
Серед спікерів форуму:
АНДРІЙ ПИШНИЙ, голова Національного банку України,
ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ, голова податкового комітету Верховної Ради,
ЮРІЙ ДРАГАНЧУК, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції,
МИКОЛА МАКСИМЧУК, в. о. головного редактора "Економічної правди",
ГЛІБ ВИШЛІНСЬКИЙ, директор Центру економічної стратегії.
На заході порушуватимуться питання податкових змін, ролі державних банків в підтримці економіки, фінансового моніторингу, пом'якшення регуляцій з боку Національного банку, низка інших важливих тем.
Захід відбудеться у вівторок, 25 червня 2024 року в готелі Fairmont.
Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Raiffeisen Bank, ПУМБ і страхова компанія "ІНГО".
Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.
Придбати квитки можна за посиланням.