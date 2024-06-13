Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

"Укрнафта" планує залучити кошти Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

Четвер, 13 червня 2024, 13:05 - Віктор Волокіта

Підписано меморандум з Deutche Bank про будівництво газової генерації в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти". 

"Найважливіше питання зараз - зміцнення української енергосистеми, зруйнованої російськими атаками. Децентралізація та підвищення ефективності. "Укрнафта" стала частиною цього процесу. 

Це входить в ESG стратегію компанії, зокрема як органічний процес розширення ланцюжка доданої вартості. Також це важливо з точки зору соціальної відповідальності компанії", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на полях Конференції з відновлення України - Ukraine Recovery Conference URC-2024 - що відбувалась у Берліні.

Реклама:

Як повідомили у пресслужбі, підписаний меморандум про співпрацю з Deutsche Bank AG дасть можливість залучити німецькі кошти на будівництво нової маневрової української енергетики.

Нагадаємо: 

Siemens Energy допоможе Нафтогазу з модернізацією, виробництвом тепла й електроенергії 

Реклама:

Економічна правда

Укрнафта банк Німеччина
Реклама:
Матеріали за темою
Siemens Energy допоможе Нафтогазу з модернізацією, виробництвом тепла й електроенергії  12 червня 2024, 17:50
"Укрнафта" виплатила 3,5 млрд дивідендів 11 червня 2024, 15:44
"Укрнафта" ліквідувала врізку в нафтопровід: встановлюють збитки 10 червня 2024, 11:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті