"Укрнафта" планує залучити кошти Deutche Bank на будівництво маневреної генерації
Підписано меморандум з Deutche Bank про будівництво газової генерації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
"Найважливіше питання зараз - зміцнення української енергосистеми, зруйнованої російськими атаками. Децентралізація та підвищення ефективності. "Укрнафта" стала частиною цього процесу.
Це входить в ESG стратегію компанії, зокрема як органічний процес розширення ланцюжка доданої вартості. Також це важливо з точки зору соціальної відповідальності компанії", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на полях Конференції з відновлення України - Ukraine Recovery Conference URC-2024 - що відбувалась у Берліні.
Як повідомили у пресслужбі, підписаний меморандум про співпрацю з Deutsche Bank AG дасть можливість залучити німецькі кошти на будівництво нової маневрової української енергетики.
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Економічна правда