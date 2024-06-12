Siemens Energy допоможе Нафтогазу з модернізацією, виробництвом тепла й електроенергії
Основними пріоритетами співпраці компаній Групи Нафтогаз та Siemens Energy є впровадження інноваційних технологій у роботу підземних газосховищ України з орієнтацією на декарбонізацію та покращення ефективності, а також нові проекти комбінованого виробництва тепла та електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Як йдеться у повідомленні, відповідні меморандуми про порозуміння було підписано 11 червня 2024 року на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні.
"Модернізація ПСГ сьогодні залишається нашим безумовним пріоритетом. Спільні проекти з Siemens Energy щодо комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових установок дадуть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак", – зауважив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Меморандуми передбачають:
- розробку рішень на основі найкращих доступних технологій для підземних сховищ природного газу в Україні з орієнтацією на декарбонізацію та покращення ефективності;
- співпрацю над ініціативами з екологічної сталості, пов’язаними зі зберіганням газу;
- вивчення можливостей впровадження передових рішень з автоматизації та електрообладнання для компресорних станцій підземних газосховищ;
- розробку нових проектів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових установок.
Нагадаємо:
АТ "Укртрансгаз" АТ "НАК "Нафтогаз України" 30 травня без торгів уклало угоду з ДП "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони України щодо розробки захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн.
Економічна правда