Siemens Energy допоможе Нафтогазу з модернізацією, виробництвом тепла й електроенергії 

Основними пріоритетами співпраці компаній Групи Нафтогаз та Siemens Energy є впровадження інноваційних технологій у роботу підземних газосховищ України з орієнтацією на декарбонізацію та покращення ефективності, а також нові проекти комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Як йдеться у повідомленні, відповідні меморандуми про порозуміння було підписано 11 червня 2024 року на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні.

"Модернізація ПСГ сьогодні залишається нашим безумовним пріоритетом. Спільні проекти з Siemens Energy щодо комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових установок дадуть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак", – зауважив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Меморандуми передбачають:

розробку рішень на основі найкращих доступних технологій для підземних сховищ природного газу в Україні з орієнтацією на декарбонізацію та покращення ефективності;

співпрацю над ініціативами з екологічної сталості, пов’язаними зі зберіганням газу;

вивчення можливостей впровадження передових рішень з автоматизації та електрообладнання для компресорних станцій підземних газосховищ;

розробку нових проектів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових установок.

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Економічна правда