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Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку АЕС, очікується дефіцит генерації

Четвер, 13 червня 2024, 12:28 - Віктор Волокіта
 

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. 

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. 

Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - зазначили в пресслужбі.

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За словами в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС. 

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. 

Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. 

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В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", – заявив Петро Котін.

Нагадаємо: 

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що в ніч з 7 на 8 червня повинен був вийти в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Економічна правда

Енергоатом електроенергія населення АЕС
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