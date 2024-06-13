Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт за 1,1 мільярда

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Переможцем аукціону стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., – авторизований дистриб'ютор газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO.

Вона продасть "Київтеплоенерго" дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

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Строк постачання товарів – не пізніше 31 грудня 2025 року, вартість угоди – 1,12 млрд грн.

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Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва.

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Економічна правда.