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Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт за 1,1 мільярда

Четвер, 13 червня 2024, 10:39 - Артур Крижний

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт. 

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Переможцем аукціону стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., – авторизований дистриб'ютор газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO.

Вона продасть "Київтеплоенерго" дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

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Строк постачання товарів – не пізніше 31 грудня 2025 року, вартість угоди – 1,12 млрд грн.

Нагадаємо:

Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці. Вони будуть розміщені як на правому, так і на лівому берегах Києва. 

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Київ ТЕЦ
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