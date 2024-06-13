В Україні запустили сайт для інтеграції сервісів "Дія" у бізнес
В Україні запустили сайт для цифровізації процесів та інтеграції сервісів додатка "Дія" у бізнес.
Про це повідомляє пресслужба додатку "Дія".
"Запустили зручний сайт з сервісами "Дії" для бізнесу. Зібрали всю інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання Дії, фідбек від інтегрованих партнерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки інтеграції "Дія" у бізнес можна:
- залучити потенційних клієнтів – 20+ млн користувачів Дії
- отримувати копії документа за хвилину відразу в систему компанії
- налаштувати автоматичне заповнення полів у заявах і договорах
- впровадити дистанційне підписання документів
У пресслужбі зазначили, що вже 15 000+ установ та бізнесів інтегрували "Дію" у свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.
Нагадаємо:
У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.
Економічна правда.