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В Україні запустили сайт для інтеграції сервісів "Дія" у бізнес

Четвер, 13 червня 2024, 10:28 - Артур Крижний

В Україні запустили сайт для цифровізації процесів та інтеграції сервісів додатка "Дія" у бізнес.

Про це повідомляє пресслужба додатку "Дія".

"Запустили зручний сайт з сервісами "Дії" для бізнесу. Зібрали всю інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання Дії, фідбек від інтегрованих партнерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки інтеграції "Дія" у бізнес можна:

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  • залучити потенційних клієнтів – 20+ млн користувачів Дії
  • отримувати копії документа за хвилину відразу в систему компанії
  • налаштувати автоматичне заповнення полів у заявах і договорах
  • впровадити дистанційне підписання документів

У пресслужбі зазначили, що вже 15 000+ установ та бізнесів інтегрували "Дію" у свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Нагадаємо:

У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.

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Економічна правда.

Дія Мінцифри бізнес
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