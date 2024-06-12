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Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік

Середа, 12 червня 2024, 14:28 - Артур Крижний

У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію — і все готово", - йдеться у повідомленні.

е-Підприємець обʼєднує 10 послуг:

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • подання вакансій;
  • державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
  • державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
  • реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • відкриття банківського рахунку.

е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

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Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг в Дії.

Економічна правда.

Дія Мінцифри підприємництво послуги
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