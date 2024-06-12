DFC оголосила про нові програми страхування політичних ризиків в Україні на понад $350 мільйонів

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) оголосила про новий пакет фінансування, який включає операції зі страхування політичних ризиків для України на суму понад 350 мільйонів доларів.

Про це заявив головний виконавчий директор DFC Скотт Натан під час виступу на Конференції з відновлення України в Берліні.

"Приватний сектор має вирішальне значення для відновлення України, але жорстокість російського вторгнення в Україну створила невизначеність щодо інвестиційного середовища і того, чи будуть компанії почувати себе впевнено, відновлюючи свою діяльність", - сказав Натан.

За його словами, Уряд США визнає ці проблеми з безпекою і вживає заходів, щоб допомогти залучити капітал у приватний сектор України. DFC використовує свої інструменти, особливо страхування політичних ризиків, а також кредити, кредитні гарантії та інвестиції в акціонерний капітал, щоб зміцнити довіру інвесторів до України в цей критичний момент

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Загальна вартість чотирьох нових угод становить 357 млн дол, в результаті чого загальний обсяг операцій DFC в Україні з моменту початку великої війни сягнув 848 млн дол а загальний портфель – 1,6 млрд дол.

Нові угоди охоплюють перестрахування на суму 50 млн дол за посередництва Aon та за кошти ARX, української дочірньої компанії Fairfax Financial Holdings Limited, з метою формування портфелю страхових полісів від воєнних ризиків для компаній, що працюють в Україні, а також для підтримки ARX у розширенні своєї пропозиції страхування воєнних ризиків в Україні.

Крім того, ще 150 млн дол будуть спрямовані на страхування політичних ризиків для підтримки операцій в українському аграрному експортному секторі. Договір страхування політичних ризиків на суму понад 152 млн дол для української компанії, що працює у виробничому секторі.

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Також страхування політичних ризиків на суму 5 млн дол для підтримки доступу українських студентів до вищої освіти в умовах війни.

Додається, що DFC надасть гарантії кредитного портфеля ПроКредит Банку Україна на суму 28 млн дол. Транзакція була співфінансована USAID, яка підтримає кредитування українського малого бізнесу та стимулюватиме інвестиції в український бізнес, особливо в аграрний сектор.

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Нагадаємо:

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) схвалила п’ять нових проєктів в Україні на понад 380 мільйонів доларів.