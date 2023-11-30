Справу Коболєва скерували до суду 

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev/

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі Коболєва про незаконні премії на 229 млн грн.

Про це повідомили в САП.

29 листопада 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно Андрія Коболєва – ексголови правління НАК "Нафтогаз України". Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Крім того, 30 листопада колегія суддів ВАКС у підготовчому судовому засіданні задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

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Згідно із цими обмеженнями, Коболєв має:

прибувати за кожною вимогою слідчого та прокурора;

не виїжджати за межі України без дозволу;

інформувати про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з низкою осіб;

здати на зберігання закордонні паспорти.

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Нагадаємо:

САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексочільнику НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.