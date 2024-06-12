Збільшилась кількість установ, через які виплачують кошти клієнтам ліквідованих банків

Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з повідомленням, до підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися АТ "АБ "РАДАБАНК" та АТ "А-БАНК".

"На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку", - зазначили у Фонді.

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Згідно з інформацією пресслужби, щоб отримати кошти, не виходячи з дому, вкладник має можливість:

скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам шість банків-агентів Фонду;

подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу "Повернення вкладів" у застосунку Дія.

"Станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу "Повернення вкладів" у Дії", - додали у Фонді

Там також нагадали, що дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "СЕНС БАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "ПУМБ" та АТ "ТАСКОМБАНК".

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Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) проведе повторний аукціон із продажу мегапулу, сформованого з активів ПАТ "МР Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та ПАТ "Банк Січ", що ліквідуються Фондом.

Економічна правда