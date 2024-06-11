Фонд гарантування виставив на продаж міжгалузевий мегапул активів 4 банків

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) проведе повторний аукціон із продажу мегапулу, сформованого з активів ПАТ "МР Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та ПАТ "Банк Січ", що ліквідуються Фондом.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Аукціон пройде 13 червня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

"Активи, включені до лоту GL18N1026082, раніше торгувалися у складі різних галузевих пулів, об’єднаних за спільною ознакою - КВЕД боржників (оптова то роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування). Однак ці галузеві пули не були викуплені, тому об’єднані у великий міжгалузевий пул.

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Виставлений на аукціон мегапул складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання", - пояснили у Фонді.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено житлову та комерційну нерухомість, земельні ділянки, майнові права, обладнання, транспорт, товари, частку в статутному капіталі одного із боржників та фінансову поруку.

Зокрема, серед застави:

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п’ятикімнатна квартира площею 238,5 кв м в центрі Києва неподалік Майдану Незалежності;

дві двокімнатні квартири площею майже 49 кв м кожна та одна трикімнатна квартира площею 65,8 кв м, розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

домоволодіння із вбудованими на першому поверсі житлового будинку приміщеннями магазину-кафе загальною площею 106,8 кв м, домоволодіння на етапі незавершеного будівництва (готовністю 90%) та дві земельні ділянки площею 0,06 га кожна із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку у м. Мукачево Закарпатської області;

нерухомість у населених пунктах Широківського району Дніпропетровської області: нежитлове приміщення із механічною майстернею, склад загальною площею 1513,4 кв м, комплекс з цегляним гаражем площею 564,1 кв м, цегляною коморою площею 36,0 кв м і шлаколитою будівлею майстерні, три будівлі свинарника загальною площею 804,0 кв м, 574,2 кв м та 1492,5 кв м тощо.

На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку, пояснили у Фонді

Стартова ціна лоту GL18N1026082 - 109,4 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізособи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Детальна інформація про лот у публічному паспорті активів доступна за посиланням, умови участі у торгах та посилання на аукціон - тут.

Економічна правда