Фонд гарантування виставив на продаж міжгалузевий мегапул активів 4 банків

Виставлений на аукціон мегапул складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання", - пояснили у Фонді.
У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено житлову та комерційну нерухомість, земельні ділянки, майнові права, обладнання, транспорт, товари, частку в статутному капіталі одного із боржників та фінансову поруку.
Зокрема, серед застави:
- п’ятикімнатна квартира площею 238,5 кв м в центрі Києва неподалік Майдану Незалежності;
- дві двокімнатні квартири площею майже 49 кв м кожна та одна трикімнатна квартира площею 65,8 кв м, розташовані в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
- домоволодіння із вбудованими на першому поверсі житлового будинку приміщеннями магазину-кафе загальною площею 106,8 кв м, домоволодіння на етапі незавершеного будівництва (готовністю 90%) та дві земельні ділянки площею 0,06 га кожна із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку у м. Мукачево Закарпатської області;
- нерухомість у населених пунктах Широківського району Дніпропетровської області: нежитлове приміщення із механічною майстернею, склад загальною площею 1513,4 кв м, комплекс з цегляним гаражем площею 564,1 кв м, цегляною коморою площею 36,0 кв м і шлаколитою будівлею майстерні, три будівлі свинарника загальною площею 804,0 кв м, 574,2 кв м та 1492,5 кв м тощо.
На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку, пояснили у Фонді
Стартова ціна лоту GL18N1026082 - 109,4 млн грн.
Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізособи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.
Детальна інформація про лот у публічному паспорті активів доступна за посиланням, умови участі у торгах та посилання на аукціон - тут.
Економічна правда