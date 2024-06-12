"Укртранснафта" виплатила рекордні 5,29 мільярдів дивідендів
Середа, 12 червня 2024, 15:47 -
У 2024 році АТ "Укртранснафта" сплатило 5,29 млрд грн дивідендів своєму акціонеру НАК "Нафтогаз України" за результатами роботи товариства в 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти"
У пресслужбі зазначили, що ця сума є найбільшим обсягом дивідендів, сплачених компанією за весь час своєї діяльності.
У пресслужбі також додали, що у 2023 році чистий прибуток Укртранснафти зріс на 40% до 5,6 млрд грн.
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Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів.
Економічна правда
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