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"Укртранснафта" виплатила рекордні 5,29 мільярдів дивідендів

Середа, 12 червня 2024, 15:47 - Віктор Волокіта

У 2024 році АТ "Укртранснафта" сплатило 5,29 млрд грн дивідендів своєму акціонеру НАК "Нафтогаз України" за результатами роботи товариства в 2023 році. 

Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти"

У пресслужбі зазначили, що ця сума є найбільшим обсягом дивідендів, сплачених компанією за весь час своєї діяльності.

У пресслужбі також додали, що у 2023 році чистий прибуток Укртранснафти зріс на 40% до 5,6 млрд грн.

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Нагадаємо: 

ПАТ "Укрнафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів.

Економічна правда 

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Укртранснафта Нафтогаз
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