За обслуговування міжнародного пункту пропуску хотіли віддати 13 млн фірмі без досвіду роботи
Один із центральних органів виконавчої влади планував використати 13,45 млн грн бюджетних коштів на послуги з утримання та технічного обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Фахівці Бюро проаналізували документацію компанії-переможця та встановили, що фірма не відповідає кваліфікаційним критеріям тендеру.
Зокрема компанія не підтвердила досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.
"Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків та наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану", - повідомили в пресслужбі.
Там додали, що у результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції підприємства-переможця та відміни відкритих торгів.
Нагадаємо:
Лікарня хотіла замовити ремонт на 11 млн у фірми, яка не надала необхідні документи.
Економічна правда