За обслуговування міжнародного пункту пропуску хотіли віддати 13 млн фірмі без досвіду роботи 

Один із центральних органів виконавчої влади планував використати 13,45 млн грн бюджетних коштів на послуги з утримання та технічного обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Бюро проаналізували документацію компанії-переможця та встановили, що фірма не відповідає кваліфікаційним критеріям тендеру.

Зокрема компанія не підтвердила досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.

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"Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків та наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану", - повідомили в пресслужбі.

Там додали, що у результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції підприємства-переможця та відміни відкритих торгів.

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Економічна правда