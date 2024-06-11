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Лікарня хотіла замовити ремонт на 11 млн у фірми, яка не надала необхідні документи

Вівторок, 11 червня 2024, 11:59 - Віктор Волокіта

Комунальна медична установа у Чернівецькій області планувала здійснити реставраційний ремонт внутрішніх інженерних мереж в одному з корпусів, про що оголосила проведення публічної закупівлі. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Очікувана вартість робіт становила майже 11 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області дослідили відповідність переможця вимогам тендерної документації. За результатами аналізу встановлено, що підприємство не відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям тендерної закупівлі. 

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"Зокрема, ним не надано увесь перелік документів на підтвердження наявності матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт (будівельної техніки), відсутні документи щодо трудових відносин із визначеним переліком працівників відповідного фаху, а також не надано документи до аналогічного договору як підтвердження досвіду виконання робіт, що є предметом закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією  вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів. 

У БЕБ повідомили, що в результаті розгляду рекомендації медична установа відмовилася від укладання ризикового договору та скасувала тендерну закупівлю

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"Таким чином аналітики територіального управління БЕБ  у Чернівецькій області упередили неефективне використання майже 11 млн грн бюджетних коштів", - зазначили у Бюро.

Нагадаємо: 

Аналітики Територіального управління БЕБ у Львівській області упередили розтрату та неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів у військовій частині. 

Економічна правда

тендер БЕБ
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