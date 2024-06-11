Лікарня хотіла замовити ремонт на 11 млн у фірми, яка не надала необхідні документи
Комунальна медична установа у Чернівецькій області планувала здійснити реставраційний ремонт внутрішніх інженерних мереж в одному з корпусів, про що оголосила проведення публічної закупівлі.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Очікувана вартість робіт становила майже 11 млн грн.
Як йдеться в повідомленні, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області дослідили відповідність переможця вимогам тендерної документації. За результатами аналізу встановлено, що підприємство не відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям тендерної закупівлі.
"Зокрема, ним не надано увесь перелік документів на підтвердження наявності матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт (будівельної техніки), відсутні документи щодо трудових відносин із визначеним переліком працівників відповідного фаху, а також не надано документи до аналогічного договору як підтвердження досвіду виконання робіт, що є предметом закупівлі", - йдеться в повідомленні.
Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.
У БЕБ повідомили, що в результаті розгляду рекомендації медична установа відмовилася від укладання ризикового договору та скасувала тендерну закупівлю
"Таким чином аналітики територіального управління БЕБ у Чернівецькій області упередили неефективне використання майже 11 млн грн бюджетних коштів", - зазначили у Бюро.
Нагадаємо:
Аналітики Територіального управління БЕБ у Львівській області упередили розтрату та неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів на закупівлі продуктів у військовій частині.
Економічна правда