Кіберполіція в Києві викрила пособника російських хакерів

фото: Кіберполіція

Працівники поліції в Києві викрили чоловіка, який на замовлення російських хакерів маскував вірус під безпечні файли для атаки на провідне підприємство у Нідерландах та Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Працівники кіберполіції та слідчі Нацполіції встановили особу 28-річного уродженця Харківщини, який на замовлення російського хакерського угруповання маскував вірус-шифрувальник "Conti-malware" під виглядом безпечних файлів.

Повідомляється, що приховану програму хакери з РФ використали для втручання в роботу комп’ютерних мереж іноземного підприємства. За розшифрування даних потім вони вимагали сплатити викуп.

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Наприкінці 2021 року хакери заразили прихованим вірусом комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії. У результаті цих дій дані стали непридатні до використання.

У ході розслідування працівники кіберполіції встановили причетність зловмисника до російських хакерських угруповань "LockBit" та "Conti".

В пресслужбі уточнюють, що слідство триває, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ.

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