Російські хакери атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує танки Leopard для України

Іспанська компанія Santa Barbara Systems, яка входить до складу General Dynamics, і займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну, зазнала кібератаки на свій веб-сайт.

Про це пише Reuters.

Відповідальність за атаку взяла на себе хакерська група NoName, яка залишила повідомлення в Telegram. Група відома своєю діяльністю проти країн, що підтримують Україну.

Вона стверджує, що здійснила DDoS-атаку, спрямувавши величезний обсяг інтернет-трафіку на сервери компанії з метою їхнього перевантаження та виведення з ладу.

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Представник General Dynamics підтвердив, що іспанський підрозділ оборонного підрядника став ціллю спроби кібератаки, "яка була негайно виявлена і не скомпрометувала жодну з систем компанії".

У компанії заявили, що вирішили тимчасово відключити свій веб-сайт до завершення розслідування. "Конфіденційні дані компанії залишаються добре захищеними", - додав представник компанії.

Минулого місяця в НАТО заявили, що Росія стоїть за посиленням кампанії гібридних атак на компанії та інфраструктуру в країнах-членах Альянсу.

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Santa Barbara Systems збирає важку техніку, таку як танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії.

Національний інститут кібербезпеки Іспанії за останні кілька днів попередив компанію про можливість таких атак, повідомив представник General Dynamics в Мадриді.

Минулого тижня Іспанія пообіцяла виділити 1 мільярд євро на військову підтримку України в цьому році, яка, за повідомленнями місцевих ЗМІ, включає 19 танків Leopard 2A4.

Економічна правда