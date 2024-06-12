На Тернопільщині через негоду зруйновано міст, який ремонтують

У Тернопільській області ліквідують наслідки зливи, під час якої 11 червня на автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль стався розмив земляного насипу на мосту у селі Струсів.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області.

За її інформацією, внаслідок негоди частково зруйнувався тротуар. Водночас, основна конструкція дороги не пошкоджена.

У Службі також додали, що проїзд транспорту через міст у селі Струсів відбувається у звичному режимі.

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"Основна причина розмиву земляного насипу – локальні інтенсивні опади у Тернопільському районі. За 3 години випала більш ніж тижнева норма опадів.

Окрім цього, винос болота та сміття на проїжджу частину траси Н-18 з прилеглих до автошляху вулиць та сільськогосподарських угідь значно погіршив водовідведення з мосту", - розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області.

За її даними, підрядна організація ліквідовує наслідків стихії.

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У Службі також додали, що цей об’єкт не зданий в експлуатацію. Всі ремонтні роботи підрядна організація виконує за власний кошт.

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Економічна правда