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Через негоду без світла залишаються споживачі у 6 областях

Середа, 12 червня 2024, 12:52 - Артур Крижний

Через погодні умови на ранок залишаються без світла 237 населених пунктів у 6 областях та місті Києві.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ", - йдеться у повідомленні.

З інших причин без енергоживлення залишається 490 населених пунктів. Внаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

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З технологічних причин є знеструмлення у Миколаївській області.

Крім того, протягом доби залучатиметься імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 796 МВт-год.

Нагадаємо:

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Через негоду у Київській області діють нові аварійні відключення. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини.

Економічна правда.

енергетика електроенергія
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