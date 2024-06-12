На Київщині через негоду застосовують нові аварійні відключення 

Через негоду у Київській області діють нові аварійні відключення. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

"Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки", – зазначили в компанії.

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Там уточнили, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

Нагадаємо:

12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

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