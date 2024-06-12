Німецька Notus Energy ризиковано побудує вітроелектростанцію в Одеській області

Німецька компанія Notus Energy опікується реалізацією проєкту ВЕС 300 МВт в Одеській області, перша черга якої становитиме 120 МВт.

Про це повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після повномасштабного вторгнення ми з весни 2022 року продовжили працювати над цим проєктом на Одещині, і зараз ми в процесі, щоб побудувати ВЕС 300 МВт, перша черга якої 120 МВт скоро має з'явитися.

У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану", - сказав він під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

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За словами Ріссела, певні домовленості щодо реалізації проєкту компанія підписала і на цій конференції.

Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, але компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше. При цьому Ріссел зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.

"У нас коротко-, середньо- і довгострокові плани роботи в Україні", - запевнив комерційний директор.

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Нагадаємо:

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Україна уклала низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Серед них - меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації.

Економічна правда