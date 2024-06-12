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Україна уклала низку угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями

Середа, 12 червня 2024, 11:10 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Міненерго

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Україна уклала низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. 

Серед підписаних домовленостей зокрема:

  • Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ;
  • Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ "Укрнафта" нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. 

Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак;

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  • Меморандум про співпрацю між ПАТ "Укрнафта" і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії;
  • Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях;
  • Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей;
  • Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;
  • Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК "Нафтогаз", важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;
  • Спільна декларація з Німецькою Торгово-промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору;
  • Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ "Укргідропроект" нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування;
  • Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси. 

Окрім цього, Україна підписала Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства. 

Також підписано Угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 млн євро.

Нагадаємо: 

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НАК "Нафтогаз України" та австрійський оператор газосховищ RAG Austria AG підписали меморандум про співпрацю у зберіганні водню у газосховищах.

Економічна правда 

Міненергетики Німеччина енергетика
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