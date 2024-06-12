Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Україна отримає від Нідерландів 60 млн євро на дрони, у тому числі і українського виробництва 

Середа, 12 червня 2024, 11:20 - Віктор Волокіта

Нідерланди виділили 60 мільйонів євро на закупівлю дронів для України. 

Про це повідомляє Мінстратегпром.

Згідно з повідомленням, з цієї суми 20 мільйонів підуть на купівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, 22,5 мільйона євро — на нідерландські безпілотники, а 17,5 мільйона — на морські дрони українського виробництва.

Про виділення коштів заявила Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візиту в Україну. 

Реклама:

Там вона разом з командувачем нідерландського Командування матеріально-технічного забезпечення та ІТ, Віцеадміралом Яном Віллемом Хартманом відвідала, серед іншого, компанії, які виробляють різні види дронів, а також військові об’єкти й центр підготовки дронів.

"Нідерланди — вже третя країна, після Данії та Канади, що долучилася до нашої зброярської ініціативи, виділивши кошти на закупівлю озброєння для українських Сил оборони всередині нашої країни", — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

У Міністерстві нагадали, що ZBROYARI: Manufacturing Freedom – це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. 

Реклама:

"В рамках проєкту маємо вже три донати — крім Нідерландів, Данія виділила 28,5 млн доларів, а Канада — 2,1 млн доларів на закупівлю української зброї для українського війська", - повідомили у пресслужбі Міністерства. 

Нагадаємо:

26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Економічна правда

Нідерланди Україна євро
Реклама:
Матеріали за темою
Найдорожча технокомпанія Європи ASML офційно змінила гендиректора 24 квітня 2024, 20:02
Нідерланди остаточно закриють одне з найбільших родовищ газу у Європі 17 квітня 2024, 16:33
Працевлаштовані українські біженці в Нідерландах почнуть сплачувати особисті внески 7 березня 2024, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті