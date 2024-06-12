Україна отримає від Нідерландів 60 млн євро на дрони, у тому числі і українського виробництва 

Нідерланди виділили 60 мільйонів євро на закупівлю дронів для України.

Про це повідомляє Мінстратегпром.

Згідно з повідомленням, з цієї суми 20 мільйонів підуть на купівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, 22,5 мільйона євро — на нідерландські безпілотники, а 17,5 мільйона — на морські дрони українського виробництва.

Про виділення коштів заявила Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візиту в Україну.

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Там вона разом з командувачем нідерландського Командування матеріально-технічного забезпечення та ІТ, Віцеадміралом Яном Віллемом Хартманом відвідала, серед іншого, компанії, які виробляють різні види дронів, а також військові об’єкти й центр підготовки дронів.

"Нідерланди — вже третя країна, після Данії та Канади, що долучилася до нашої зброярської ініціативи, виділивши кошти на закупівлю озброєння для українських Сил оборони всередині нашої країни", — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

У Міністерстві нагадали, що ZBROYARI: Manufacturing Freedom – це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році.

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"В рамках проєкту маємо вже три донати — крім Нідерландів, Данія виділила 28,5 млн доларів, а Канада — 2,1 млн доларів на закупівлю української зброї для українського війська", - повідомили у пресслужбі Міністерства.

Нагадаємо:

26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Економічна правда