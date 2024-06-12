"Нафтогаз" та найбільший оператор газосховищ Австрії співпрацюватимуть у сфері зберігання водню

Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" та австрійський оператор газосховищ RAG Austria AG підписали меморандум про співпрацю у зберіганні водню у газосховищах.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Група Нафтогаз уклала меморандум про порозуміння з найбільшим австрійським оператором газосховищ RAG Austria AG. Сторони співпрацюватимуть у сфері зберігання водню у сховищах газу із пісковиковими колекторами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що компанії не лише обмінюватимуться досвідом щодо зберігання водню в газових сховищах із пісковиковими колекторами, але й співпрацюватимуть з технічних питань діяльності ПСГ.

Нагадаємо:

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

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Економічна правда.