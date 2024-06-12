"Укренерго" отримало від Кореї та Ісландії важливе обладнання для відновлення енергооб'єктів

НЕК "Укренерго" отримало від Програми розвитку ООН 40 високовольтних вводів від Кореї та Ісландії, які допоможуть у відновленні енергооб'єктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Укренерго отримало від Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні, Республіки Корея та Ісландії нове обладнання, яке допоможе у відновленні пошкоджених ворогом енергооб’єктів. Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні, за фінансування урядів Республіки Корея та Ісландії, передала НЕК "Укренерго" 40 високовольтних вводів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ввід є життєво важливим компонентом у системах передачі та розподілу електроенергії. Це обладнання забезпечує надійне електропостачання: при пошкодженні вводу електрика не може потрапити до споживачів, навіть якщо трансформатор справний.

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Економічна правда.