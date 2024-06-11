Школи і університети не використовуватимуть кондиціонери і зовнішнє освітлення

Міносвіти (МОН) доручило закладам освіти, установам та організаціям, які належать до його сфери управління, економити електроенергію шляхом припинення використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення будівель.

Про це йдеться в листі МОН від 10 червня за підписом заступника міністра Андрія Вітренко.

У листі міністерство посилається на розпорядження Кабміну від 7 червня, яким міністерствам та іншим органам центральної влади доручили забезпечити у період 31 грудня 2024 року "економію електроенергії... зокрема шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території".

Згідно із розпорядженням, такі заходи не застосовуються до закладів охорони здоров’я, установ, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху.

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Також уряд рекомендував до 31 грудня 2024 року обмежити освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.

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Шмигаль також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

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Економічна правда