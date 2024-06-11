AECOM консультуватиме "Укргідроенерго" щодо відновлення знищеної гідрогенерації

ПрАТ "Укргідроенерго" та американська компанія AECOM у Берліні підписали меморандум про співпрацю у реалізації проектів з відновлення знищеної гідрогенерації.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Згідно з повідомленням, меморандум окреслює наміри у реалізації проєктів, спрямованих на підтримку відновлення та реконструкції об’єктів гідроенергетики. Компанія AECOM виступить технічним консультантом з відновлення гідроенергетичної інфраструктури України.

"AECOM має багаторічний фаховий досвід у розробці, проєктуванні та реконструкції об’єктів гідроенергетики та гребель по всьому світу", - зазначив Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго".

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У пресслужбі також зазначили, що підписання меморандуму сприятиме створенню на державному рівні стимулів та гарантій для залучення інвестицій та інноваційних технологій в енергетичну галузь.

Довідково:

AECOM входить до списку Fortune 500, бізнес професійних послуг компанії мав дохід у 14,4 мільярда доларів США в 2023 фінансовому році.

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Компанія AECOM має багаторічний досвід у розробці та проєктуванні об’єктів гідроенергетики та гребель, надаючи комплексні послуги з планування, техніко-економічного обґрунтування, проєктування, екологічних досліджень, дозвільної та ліцензійної підтримки, будівництва, управління проєктами та послуги з експлуатації/технічного обслуговування для клієнтів гідроенергетики по всьому світу.

AECOM має досвід роботи і в Україні, зокрема виступає радником Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури з питань розвитку інфраструктури для відновлення України та партнером у реконструкції міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо:

У травні внаслідок обстрілів значних пошкоджень зазнали об'єкти гідроенергетики, дві гідроелектростанції були виведено з експлуатації.

Економічна правда