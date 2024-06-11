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"Укренерго" домовилось з німецьким банком про 15 млн євро на підстанції

Вівторок, 11 червня 2024, 17:01 - Віктор Волокіта

НЕК "Укренерго" підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро. 

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Фейсбуці. 

"Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак", - написав Кудрицький.

Він також додав, що за останні 2 дні "Укренерго" залучило 45,4 млн євро міжнародної підтримки для відновлення енергосистеми після російських атак та посилення її стійкості.

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Нагадаємо: 

11 червня в Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024). 

Напередодні НЕК "Укренерго" підписало кредитну угоду з німецьким державним банком розвитку KfW на суму 30,4 млн євро.

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Економічна правда

Укренерго банк євро
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