Середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців скоротилася за рік

За 1 квартал 2024 року середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців становила 327 гривень, коли торік цей показник складав 344 гривні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, середня сума однієї операції з переказу з картки на картку становила 1 931 грн (2 133 грн рік тому за аналогічний період). Втім зріс чек оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 541 грн (460 грн).

Регулятор зазначає, що кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума – 1 489,7 млрд грн.

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З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн. Так, 94 із 100 операцій з платіжними картками – безготівкові.

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

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Нагадаємо:

Чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов'язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.

Обмеження переказів з картки на картку до 30 транзакцій на місяць не вплинуть на 99% громадян і принесуть бюджету додаткові кошти. У випадку з волонтерами можуть бути визначені індивідуальні ліміти.

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Остаточно масштаби проблеми використання "дропів" оцінити наразі складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, водночас, надалі вони будуть стикатися з обмеженням доступу до банківських послуг.

Економічна правда.