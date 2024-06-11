Більший за два попередні: Dragon Capital побудує ще один завод мінералки

Бенефіціар Dragon Capital Томаш Фіала 2025 року почне будівництво у Львівській області нового заводу з виробництва мінеральної води "Трускавецька", який буде більшим за два попередні.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Потужність нового заводу становитиме 1 млн пляшок на добу, що дасть змогу ТМ "Трускавецька" наблизитися до потужностей лідера ринку "Моршинської" та випередити "Карпатську джерельну".

Згідно з повідомленням, причина будівництва нового заводу — неможливість збільшити чинні потужності. Виробництво буде розташоване неподалік Кільцевої дороги Трускавця. Наразі там знаходиться завод виробника "Аква-Еко", який вже належить Dragon Capital.

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В компанії не розкривають суму інвестицій, але за даними мера Трускавця Андрія Кульчинського, вони становлять понад 35 млн євро. Власник "Карпатських мінеральних вод" Сергій Устенко припускає, що завод коштуватиме менше - 20 мільйонів євро.

Із запуском нового заводу "Трускавецька" збільшить виробництво із 300 000 пляшок на добу до 1 мільйона. Це означає зростання з 12 500 пляшок на годину до 41 600, підрахував Forbes Ukraine.

Водночас 13 виробничих ліній IDS Group (бренди "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" - ЕП) виготовляють 263 000 пляшок на годину, йдеться в огляді результатів діяльності групи за 2022-2023 роки.

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Потужність "Карпатських мінеральних вод" – 25 000 пляшок на годину. Таким чином, після завершення будівництва "Трускавецька" може стати другим виробником у країні.

В травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

Нагадаємо:

Група компаній Dragon Capital завершила угоду з придбання 100% акцій групи компаній "Аква-Еко", яка здійснює видобування, виробництво і реалізацію мінеральних природних вод під ТМ "Трускавецька", у міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

Економічна правда.