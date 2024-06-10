Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Ринок праці: у кого зарплати зростають, а чиї зменшуються 

Понеділок, 10 червня 2024, 13:37 - Віктор Волокіта

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. 

Про це повідомляє пресслужба Work.ua.

Згідно з повідомленням, серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли (19 500 грн, +500 грн до квітня).

За даними пресслужби, вже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії "Страхування" (23 500 грн, -5%).

Реклама:

Водночас зростання є у таких категоріях:

  • "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 40 000 грн, +10% до квітня;
  • "Охорона, безпека" — 37 500 грн, +7%;
  • "Будівництво, архітектура" — 25 000 грн, +6%;
  • "Дизайн, творчість" — 21 000 грн, +5%;
  • "Культура, музика, шоу-бізнес" — 21 000 грн, +5%;
  • "Сільське господарство, агробізнес" — 21 500 грн, +5%;
  • "Продаж, закупівля" — 26 000 грн, +4%;
  • "Фінанси, банк" — 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. 

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).

Реклама:

Нагадаємо:

Дефіцит кадрів на ринку праці у квітні загострився, роботодавці розмістили рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій. Втім, середня зарплата залишається незмінною три місяці поспіль - 20 тисяч гривень.

Економічна правда

працевлаштування робота ринок
Реклама:
Матеріали за темою
У київське метро йдуть працювати жінки, вже навчаються на машиніста – керівник метрополітену 7 червня 2024, 13:42
Куди поділися всі слюсарі 6 червня 2024, 09:30
Дорожній галузі Києва після мобілізації не вистачає до 30% працівників  31 травня 2024, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті