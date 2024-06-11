Питання української енергетики є для партнерів одним із головних — Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що питання української енергетики є для партнерів одним із головних на порядку денному.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Питання енергетики є для нас одним із головних на порядку денному. Щодня Росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Попри постійні атаки, поки що вдається тримати енергозабезпечення в робочому стані", - сказав він на конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Він зазначив, що Німеччина допомагає в ремонті та захисті підстанцій і мереж, а також інвестиціями в декарбонізацію, енергоефективність і децентралізацію енергосистеми.

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"Коли ми говоримо про відновлення України, ми говоримо про відновлення країни - майбутнього члена Європейського Союзу", - додав канцлер.

Шольц наголосив, що відновлення України приносить користь усім залученим сторонам.

Нагадаємо:

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11 червня у Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024). Вона проходитиме 11-12 червня.

Напередодні, НЕК "Укренерго" підписало кредитну угоду з німецьким державним банком розвитку KfW на суму 30,4 млн євро.

Економічна правда