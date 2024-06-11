Енергетики додали 4 години планових відключень світла
Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що причина – збільшення споживання у спеку і відсутність економії.
Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.
Нагадаємо:
Графіки погодинних відключень у вівторок, 11 червня, планували застосовувати з 14:00 до 19:00 по всій Україні.
Економічна правда.