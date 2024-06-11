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Енергетики додали 4 години планових відключень світла

Вівторок, 11 червня 2024, 11:19 - Артур Крижний
 
Getty Images

Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що причина – збільшення споживання у спеку і відсутність економії.

Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

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Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень у вівторок, 11 червня, планували застосовувати з 14:00 до 19:00 по всій Україні.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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