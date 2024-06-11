Міненерго: цілком можливо, що період відключень цієї доби може бути переглянутий

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Поточної доби графіки відключень будуть працювати з 14:00 до 19:00, але цілком можливо, що вони будуть переглянуті.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Попередньо поточної доби застосування графіків погодинних відключень планується з 14:00 до 19:00. Однак цілком можливо, що період відключення може бути переглянутий", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

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Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень у вівторок, 11 червня, планують застосовувати з 14:00 до 19:00 по всій Україні.

Економічна правда.

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