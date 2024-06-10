Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Міністерство оборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння, яке є частиною стратегії міністерства щодо розширення міжнародної співпраці.

Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості, передає пресслужба Міноборони.

За його словами, пряме контрактування є частиною стратегії Міністерства оборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Зокрема це дозволить забезпечити українську армію новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ" – зазначив Кліменков.

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Нагадаємо:

Міністр оборони Рустем Умєров закликав представників провідних світових оборонних компаній інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.