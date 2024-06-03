Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров закликав представників провідних світових оборонних компаній інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.

Про це Умєров написав у Facebook.

Він повідомив, що на Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній.

"Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", - написав Умєров.

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Він також додав, що Україна вже співпрацює з цими компаніями.

"Наші воїни успішно випробовують їхнє вооруження, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальну зворотну зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію.

Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - написав міністр.

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Нагадаємо:

Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

Економічна правда