Умєров закликав провідні світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Міністр оборони Рустем Умєров закликав представників провідних світових оборонних компаній інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.
Про це Умєров написав у Facebook.
Він повідомив, що на Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній.
"Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", - написав Умєров.
Він також додав, що Україна вже співпрацює з цими компаніями.
"Наші воїни успішно випробовують їхнє вооруження, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальну зворотну зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію.
Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - написав міністр.
Нагадаємо:
Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.
Економічна правда