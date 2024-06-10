Науковці знайшли спосіб як відстежувати санкційну російську деревину, яка потрапляє до ЄС

Вчені з неприбуткової вашингтонської організації World Forest ID розробили спосіб картографування унікальних хімічних відбитків дерев, який допомагає відстежувати підсанкційну російську деревину.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що для реалізації проєкту команда під керівництвом World Forest ID проаналізувала тисячі зразків деревини, а потім використала передові статистичні моделі та штучний інтелект.

Результатом їх роботи стала база даних, яка дозволяє митникам і корпоративним аудиторам перевіряти походження деревини за допомогою простого лабораторного тесту.

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І хоча зазначається, що робота над базою даних триває, меблевий гігант IKEA вже використовував її для перевірки постачальників на предмет санкційної деревини. Хоча перед війною близько 16% лісоматеріалів, які використовували для своєї продукції, компанія отримувала з Росії та Білорусі. Бельгійська влада також використала його для вилучення понад 260 тонн нелегально перевезеної російської деревини.

World Forest ID запущено у 2021 році, щоб зупинити вирубку лісів шляхом створення наукового підходу для відстеження походження деревини. Після початку великої війни організація побачила можливість випробувати свої методи, щоб запобігти потраплянню підсанкційної деревини до ЄС.

Торгові дані після вторгнення Росії в Україну свідчать, що постачальники деревини та трейдери в країнах-посередниках уникали санкцій, реекспортуючи російську деревину до ЄС.

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Минулого року Європейська комісія розпочала розслідування через занепокоєння щодо стрімкого зростання імпорту фанери з Туреччини та Казахстану, які не забороняють торгівлю російською деревиною.

У разі збільшення масштабів проєкт може розширитись і на інші товари, такі як бавовна чи какао.

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Нагадаємо:

На тлі західних санкцій та COVID-обмежень в Китаї експорт лісоматеріалів із РФ у 2022 році впав майже на 21%.