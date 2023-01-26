Через санкції експорт російської деревини торік упав на 20%

На тлі західних санкцій та COVID-обмежень в Китаї експорт лісоматерілів із РФ у 2022 році впав майже на 21%.

Про це пише РБК із посиланням на Рослесинфорг (підрозділ Рослесгоспа).

Так, експорт деревини хвойних та листяних порід із РФ у 2022 році впав на 20,8% - до 23 млн кубометрів.

Зазначається, що західні країни зменшили закупівлю російських пиломатеріалів приблизно вдвічі.

За даними російської платформи Lesprom Network, у 2021 році Росія експортувала на європейський ринок 4 млн кубометрів хвойних пиломатеріалів та 0,4 млн куб. м - з листяних порід дерев.

При цьому в січні-листопаді 2022 року експорт усіх пиломатеріалів упав до 1,76 млн кубометрів.

Також у Рослесинфорг заявили, що у 2022 році російска розпиляна деревина поставлялася до 89 країн, проти 94 у 2021 році.

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Так, імпорт російської деревини припинили Тайвань, Макао, Індонезія, Беліз, Куба, Нова Зеландія, Пакистан, Непал, Кілінг (Кокосові острови) та Аргентина. Водночас з'явилися нові покупці: Мексика, Палестина, Лівія, Люксембург та Фарерські острови.

Також повідомляється, що на тлі запровадження санкцій у 2022 році експорт російських пиломатеріалів частково вдалося перенаправити до країн Близького Сходу та Північної Африки.

Економічна правда