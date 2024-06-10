Україна спростила відкриття автобусних маршрутів з Словаччиною

Україна домовилась із Словаччиною про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Мова йде про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

"Вимога наявністі паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень. Вдячний словацьким колегам за підтримку скасування цієї норми", – розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Також, словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.

У квітні Україна домовилась із Чорногорією про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній. Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

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Нагадаємо:

Завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Економічна правда