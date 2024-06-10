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"Укрнафта" ліквідувала врізку в нафтопровід: встановлюють збитки

Понеділок, 10 червня 2024, 11:38 - Віктор Волокіта

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід "Великі Бубни - Талалаївка" на території Талалаївського району, Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти"
"Врізка виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднаний гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, довжиною 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу встановлено кульковий кран діаметром 1 дюйм", - йдеться в повідомленні.

Після фіксації злочину, врізка була ліквідована.

У пресслужбі додали, що наразі встановлюються збитки, що надані компанії, Нацполіція встановлює осіб, які здійснили незаконну врізку.

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Економічна правда

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