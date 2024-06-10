Братів екснардепів Медведчука та Козака підозрюють у несплаті податків на 75 мільйонів 

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Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. На одному з підконтрольних підприємств Львівщини підозрювані організували схему ухилення від сплати податків на 75 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Встановлено, що схема діяла кілька років до 2022 року на підприємствах з виготовлення цегли. Сировину для виробництва підприємство видобовувало на одному з кар'єрів регіону.

За вказівкою власників, директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виробленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку.

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Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність. Внаслідок цього впродовж п'яти років на підприємстві було отримано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

За даними слідства, ці кошти передавали Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

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Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді утримання під вартість з можливістю внесення застави на суму 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, повідомили про підозру заочно. Згодом їх оголосять у національний та міжнародний розшук.

Нагадаємо:

У середині травня яхта Royal Romance, яка належала Віктору Медведчуку, отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.