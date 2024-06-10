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Де українці найчастіше купують нові авто: топ-5 регіонів 

Понеділок, 10 червня 2024, 09:37 - Анастасія Дячкіна

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. 

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". 

Ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

За місяць кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік. Мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (плюс 11%).

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На Київщині було зареєстровано 424 од. (плюс 6%), а в Одеській області – 283 од. (плюс 0,4%).

У Львівській області українці придбали 278 нових авто, що на 5% більше, ніж торік. 

Бестселером травня на цих ринках був кросовер TOYOTA RAV-4.

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Нагадаємо: 

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що відносно травня минулого року більше на 68%.

авто Укравтопром
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Економічна правда
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