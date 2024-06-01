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"Укренерго" додала годину можливих відключень увечері

Субота, 1 червня 2024, 14:25 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Укренерго"

"Укренерго" змінила час можливих відключень електроенергії на 1 червня. Тепер відключення можуть застосовувати з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як повідомляли раніше.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

31 травня у компанії повідомили, що ліміти споживання, пре перевищенні яких, обленерго можуть застосовувати обмеження, будуть діяти з 18:00 до 23:00.

Однак 1 червня графіки було змінено. Тепер відключення можливі з 18:00 до 24:00.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

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електроенергія Укренерго енергетика
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