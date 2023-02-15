Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам – НБУ

Велика палата Верховного суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, за якою колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку.

Рішення таке: Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", - написав Пишний.

За його словами, це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм ЗУ № 590-ІХ (т.зв. "антиколомойський закон"), що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад.

"І навіть більше - це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень", - резюмував голова НБУ.

Нагадаємо:

Ексакціонер і колишній голова правління банку Олександр Дубілет у позові до Приватбанку, Мінфіну та ФГВФО, третіх осіб НБУ та Кабміну просив визнати недійсними правочини, укладені у процедурі націоналізації у 2016 році банку.

Екоонмічна правда