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Уряд скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу, що діяли від початку великої війни

Вівторок, 7 травня 2024, 13:32 - Анастасія Дячкіна

Кабінет Міністрів скасував постанову уряду, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми скасовуємо постанову Кабінету Міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриває нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні", – зазначив глава уряду. 

Премʼєр додав, що це рішення уряду вкладається в ширшу політику дерегуляції, яку зараз проводять.

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Нагадаємо: 

Нацбанк впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Переважна більшість змін набула чинності з 4 травня 2024 року.

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Кабмін імпорт бізнес
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Економічна правда
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