"Укроборонпром" налагоджує виробництво 60-мм мінометних мін 

Герман Сметанін фото: Українська оборонна промисловість

Підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" поступово переходять до виготовлення 60-мм мінометних мін.

Про це розповів генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, передає пресслужба "Укроборонпрому".

"Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін", – зазначив Сметанін.

Він також додав що, підприємства "Укроборонпрому" роблять все можливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави.

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Завдяки роботі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Україні вдалося залучити значний обсяг українських коштів для масштабування виготовлення продукції, зокрема боєприпасів. Проте наразі спроможності приблизно втричі вище наявного рівня фінансування.

"Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств Укроборонпрому та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", – підсумував очільник "Укроборонпрому".

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Нагадаємо:

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